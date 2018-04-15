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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakın aniden sürpriz yaparım, Başakşehir'in maçına gelirim, tribünleri boş görürsem olmaz!

15 Nisan 2018 13:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sporseverlere Medipol Başakşehir'in tribünlerini doldurma çağrısı yaptı. Erdoğan dün (14 Nisan 2018) AKP'nin Başakşehir ilçe kongresinde konuştu. "Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız?" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım. Bakın aniden sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim, tribünleri boş görürsem olmaz." Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

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