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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM'nin kararına saygı duymuyorum

28 Şubat 2016 19:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verilen hak ihlali kararıyla ilgili olarak, "Anayasa Mahkemesi, bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım ama kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" dedi. AYM'nin 'basın özgürlüğü ihlali' kararına rağmen Dündar ve Gül'ün yargılanacağı davanın 'casusluk davası' olduğu iddiasını yineleyen Erdoğan, "Yerel mahkeme bu karara direnebilirdi. O zaman AYM’nin kararı boşa çıkacaktı. Tahliye edilen kişiler AİHM'e gideceklerdi. Oradan alacakları cevap da bellidir" diye konuştu.

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