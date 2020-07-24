T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’da

24 Temmuz 2020 12:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'dan hareket etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk cuma namazı için vatandaşların da akın ettiği Ayasofya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alanda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana maskeli olarak gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açılışa katılıyor.

ETİKETLER

erdoğanayasofyaaçılışibadetnamaz

Diğer Videolar

Minibüs ve otobüslere ‘ayakta yolcu’ denetimi

Yalnız yaşayan adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı

İran uyruklu şahsı kaçırıp 300 bin dolar fidye istediler

İcra yoluyla çıkartılan kiracı dükkanı yerle bir edip kayıplara karıştı

Kozan’da orman yangını çıktı

Kuşadası’nda caretta caretta yavrusu nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın 6 yıl önceki sözleri sosyal medyada...

İnsan hakları aktivistleri, sanatçı ve siyasetçiler 6-7 Eylül'ü anlattı: Yağmadan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tarikat liderinin cinsel istismarına uğrayan küçük kızın ifadesi: İçeri her...

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı...

Kaymakam operasyonu: 40 kaymakam görevden alındı; listede yüzlerce mülki amirin...

Erdoğan: Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın 6 yıl önceki sözleri sosyal medyada...

İnsan hakları aktivistleri, sanatçı ve siyasetçiler 6-7 Eylül'ü anlattı: Yağmadan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24