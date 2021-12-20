T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anırsalar da anırmasalar da elhamdülillah biz doğru yoldayız

"Taksim Meydanı'nda anırırım diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar"

20 Aralık 2021 12:01

T24 Video Haber Merkezi

İlim Yayma Akademi Ödülleri Töreni’ninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasından altı sıfır atıldığı dönemde kendisine karşı çıkan köşe yazarlarının "Taksim meydanında anırırım" sözlerini  hatırlatarak "O köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar. Anırsalarda anırmasalarda elhamdülillah biz doğru yoldayız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Akademi Ödülleri Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törende ülke ekonomisine ilişkin konuştu.

"Elhamdülillah biz doğru yoldayız"

Erdoğan, konuşmasında Türk lirasından altı sıfırın atıldığı zaman kendisine karşı çıkanları "Hatırlayın altı sıfırı attığımız zaman bana karşı çıkanlar, Taksim Meydanı'nda anırırım diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar. Anırsalarda anırmasalarda elhamdülillah biz doğru yoldayız" diyerek eleştirdi. 

Recep Tayyip ErdoğanTaksim meydanında anırırımİlim Yayma Akademi Ödülleri Törenialtı sıfıranırsalarda anırmasalarda

Diğer Videolar

Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üstüne buz parçası düştü

Motosiklet sürücüsü tek teker gitti; arkada oturan da telefonla konuştu

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım

Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

Tamir edilecek telefonunun bataryası patladı; "Canımı kurtarmak için kaçmaya çalıştım"

Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24