Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anırsalar da anırmasalar da elhamdülillah biz doğru yoldayız

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İlim Yayma Akademi Ödülleri Töreni’ninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasından altı sıfır atıldığı dönemde kendisine karşı çıkan köşe yazarlarının "Taksim meydanında anırırım" sözlerini hatırlatarak "O köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar. Anırsalarda anırmasalarda elhamdülillah biz doğru yoldayız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Akademi Ödülleri Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törende ülke ekonomisine ilişkin konuştu.

"Elhamdülillah biz doğru yoldayız"

Erdoğan, konuşmasında Türk lirasından altı sıfırın atıldığı zaman kendisine karşı çıkanları "Hatırlayın altı sıfırı attığımız zaman bana karşı çıkanlar, Taksim Meydanı'nda anırırım diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar. Anırsalarda anırmasalarda elhamdülillah biz doğru yoldayız" diyerek eleştirdi.