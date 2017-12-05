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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki dava 'cambaza bak cambaza' oyunudur

05 Aralık 2017 17:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin ''Amerika'daki dava hukukla adaletle ticaretle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir cambaza bak cambaza oyunudur'' dedi. Erdoğan, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddialarıyla ilgili ise ''Sayın Trump, Kudüs Müslümanların kırmızı çizgidir. Bu, bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir'' ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda taşeron düzenlemesi hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı, belediyeler ve kamuda çalışan 850 bin işçinin çalıştıkları yerde istihdam edileceğini açıkladı.

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