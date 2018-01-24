Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'da PKK vatandaşlarımızı dövüyor, polis seyrediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Yolcularımız Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapıyorlar, PKK terör örgütü havalimanında tekme tokat, ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Senin en güvenliği olduğun yer havalimanı. Nereye kadar? Nasıl olacak bu? Söylediğimiz zaman da, "olmuyor ha, doğru değil ha" Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bu nasıl hukuk? Yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin, sormazlar mı? Kusura bakmayın, biz bu gerçekleri de söyleyeceğiz" dedi.