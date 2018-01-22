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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'den geri adım atmak yok!

22 Ocak 2018 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasında şunları söyledi: "Afrin'den geri adım atmak yok, bunu Ruslar ile konuştuk. Mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleri ve ABD ile de konuştuk. ABD'yi bri şeye ikna edemedik. Biz kendilerine DEAŞ ile mücadeleyi neden bir terör örgütüyle yapıyorsunuz dedik. Gelin bunu stratejik ortağınız Türkiye ile yapın dedik. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ordu yeterli değil dediler. Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor dedik, Trump'a da söyledim ama dinlemediler" dedi.

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