Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, olası bir Afrin operasyonu ile ilgili olarak "Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada olası bir Afrin operasyonunun 'Suriyeli muhalif gruplarla yapılacağını' söyledi ve "Türkiye'ye gönül vermiş muhalifler bu operasyona katılacaktır. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz" dedi.