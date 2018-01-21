Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acırsak acınacak hale geliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu kapsamında kara harekatının devam ettiğini belirterek, "Onlar kaçacak, biz kovalayacağız" dedi. HDP'nin sokak çağrısı yaptığını söyleyen Erdoğan, "HDP bu ülkede istediği gibi at oynatamayacak" diye konuştu. FETÖ ile mücadele ise "Onun da bütün avanesi, yurt dışına kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var. Bu bedeli ödeyecekler. Kimse acıma duygusuna kapılmasın. Acırsak acınacak hale geliriz. Sıkıntı varsa araştırıyoruz, soruşturuyoruz" dedi.