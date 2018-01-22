Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'den dürüstlük görmedik, Rusya ile yola devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin olarak, "Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, olay terör koridorunu yok etme meselesidir" dedi. Afrin operasyonundan geri adım atılmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Bunun bedelini ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Ne dedik; Afrin, hallolacaktır. Afrin'den geri adım atmak yok" diye konuştu. Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'ndeki konuşması şöyle: Afrin'den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk. mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleriyle, ABD ile konuştuk. Ama biz ABD'yi bir şeye ikna edemedik. "Siz DEAŞ'la mücadeleyi neden başka bir terör örgütüyle yapıyorsunuz. Niye PYD ile, PKK ile yapıyorsunuz. Gelin bunu beraber yapalım" dedik. Ama ikna edemedik. Siz yolunuza, biz yolumuza dedik. "Siz önemli bir güçsünüz" dediler, 5 bin TIR silah getirdiler bu bölgeye. Ve tüm bunlar terör örgütlerine dağıtıldı. Ve bugün Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 20 kadar üssü var. Bunu tüm halkın bilmesi lazım. "Biz bilmiyorduk" deme lüksüne kimse sahip olmasın, bunu herkes bilsin. Şu anda 2 bin kadar kargo uçağıyla da ayrıca bu bölgeye silah götürmüştür. Tüm bunları söylediğimiz zaman da bize doğru konuşmuyorlar. Ya biz bunların hepsini biliyoruz. Bari bize dürüst davranın. Şu ana kadar bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz.