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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle gündeme gelen Yunanistan'daki gazeteyi arayıp Osmanlı marşı dinlettiler

''Biz 83 milyon vatandaşımızın göstereceği tepkiyi demokratik olarak temsili olarak gösterdik''

22 Eylül 2020 15:35

Bolu’da bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren manşetiyle gündeme gelen Dimokratia gazetesini arayarak Osmanlı Marşı dinletti. 

Bir kafeteryada bir araya gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan ve arkadaşları,  Dimokratia gazetesinin telefonunu bularak aradı. Gazetenin telefonu açmasının ardından başka bir telefondan Osmanlı marşı açarak Dimokratia gazetesi çalışanlarına dinletildi. 

Dimokratia gazetesine tepki gösteren grup adına açıklama yapan Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, ''Türk töresinde hiçbir zaman devlet büyüğüne, milletine, bayrağına hakarete sessiz kalınmaz. Biz 83 milyon vatandaşımızın göstereceği tepkiyi demokratik olarak temsili olarak gösterdik'' ifadelerini kullandı. 

 

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Bolucumhurbaşkanına hakaretOsmanlı MarşıKöroğlu Gençlik TeşkilatıDimokratia gazetesiyunan gazetesini aradılar

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