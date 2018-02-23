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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 seçimlerinde tek pusula-tek zarf olacak

23 Şubat 2018 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurguladı ve MHP ile yapılan seçim ittifakının detaylarını da anlattı. "Asıl yenilik milletvekili seçiminde olacak. Seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin isimleri aynı çerçevede yer alacak" diyen Erdoğan, "İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir amblemin üzerine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak.Seçmenler oy kabininde her ikisi ile ilgili de tercihini yapıp aynı zarf içinde sandığa atacaklardır" ifadesini kullandı.

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