Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, MHP ile yapılan seçim ittifakının detaylarını anlattı. "Asıl yenilik milletvekili seçiminde olacak. Seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin isimleri aynı çerçevede yer alacak" diyen Erdoğan, " İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir amblemin üzerine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak.Seçmenler oy kabininde her ikisi ile ilgili de tercihini yapıp aynı zarf içinde sandığa atacaklardır" ifadesini kullandı.