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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden ülkemizin sembollerinden oldu

Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek

19 Şubat 2022 16:32

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonundan işçilerle konuşan Erdoğan "Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinde bulunan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve çalışanlarla yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı.

"Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Erdoğan, video paylaşımında telefonundan işçilere, "Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla." diye seslendiği anlara da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÇanakkale KöprüsüAdil Karaismailoğlu

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