Cumhurbaşkanı Erdoğan: 140 karakterlik aforizmalarla ancak yarım porsiyon aydın olunabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, "Aslında internet ve iletişim teknolojileri hayatımızı ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor. Bugün evinizin ya da ofisinizin konforundan dünyanın her yerindeki kütüphanelere online olarak erişebiliyorsunuz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz" diye konuştu.