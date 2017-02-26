T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 140 karakterlik aforizmalarla ancak yarım porsiyon aydın olunabilir!

26 Şubat 2017 14:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, "Aslında internet ve iletişim teknolojileri hayatımızı ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor. Bugün evinizin ya da ofisinizin konforundan dünyanın her yerindeki kütüphanelere online olarak erişebiliyorsunuz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz" diye konuştu.

ETİKETLER

CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTwitterCNR Kitap Fuarı açılış töreni140 karakterlikaforizmayarım porsiyonaydınvideoizle

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24