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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi yorumu: Spekülatif bir saldırı var

"Ne oldu Türkiye'de şirketler mi battı pazar akşamı itibariyle. Şirketlerin değeri mi düştü? Hayır"

23 Mart 2021 11:30

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişimi sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak "Spekülatif bir saldırı" yorumunu yaptı. 

​"Bazılarının ekranlarda iddia ettiği gibi, Türkiye'nin sermayeye kontrol getirmesi, sınırlama getirilmesi, bunların hepsi külliyen yalandır, bunların hiçbiri bugüne kadar yapılmadı, bundan sonra da asla yapılmayacak"  diyen Bulut, pazar gecesi dolarda yaşanan artışın vatandaşı döviz almaya değil, satmaya yönlendirdiğini söyledi.  

Borsada yaşanan puan düşüşü de yorumlayan Bulut, "Ne oldu Türkiye'de şirketler mi battı pazar akşamı itibariyle. Şirketlerin değeri mi düştü? Hayır. Ama Spekülatif bir saldırı var" diye konuştu. 

Piyasadaki duruma ilişkin olağanüstü bir toplantı yapılacağı yönündeki açıklamaların 'yalan olduğunu' söyleyen Bulut, 'düşük faiz' hedeflerinin devam ettiğini söyledi. 

'Faiz neden hemen inmiyor' sorusuna "Çünkü serbest piyasaya inanıyoruz, ekonominin bize verdiği mesajlara inanıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik vizyonunda atılması gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz" diyen Bulut  ayrıca "Bilgi olmadan yapılan kötü niyetli yorumlara, kara cahil haberlere lütfen kimse inanmasın" dedi. 

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