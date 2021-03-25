Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem: Merkez Bankası başkanının bu kadar sık değişmesi belki ekonomi dışı bir beyin cimnastiği olabilir

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla ilgili olarak, "Merkez Bankası başkanının bu kadar sık değişmesi belki ekonomi dışı bir beyin cimnastiği olabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ertem, gece yarısı kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal hakkında açıklamada bulundu.

"Ekonomi konusunda bu kadar tartışma açabilecek kararlar değil" diyen Ertem, "Esasında bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi subjektiftir ve ona aittir" diye konuştu.