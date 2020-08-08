"Cumhurbaşkanı, Akşener üzerinden parlamenter rejime dönüşün yolunu mu arıyor?"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından yapılan "Evine dön" çağrısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrıya yaptığı yorumu değerlendirdi.

İyi Parti'nin parlamenter sistemi savunduğunu hatırlatan Tezkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrının arkasında parlamenter sisteme dönüş olabileceğini söyledi.