Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Biri orada 2 bin 500 lira maaşa mahkûm edilmişken diğer tarafta 3 -5 maaş almak hak değil

Cumhur İttifakı ortaklarında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biri orada 2 bin 500 lira maaşa mahkûm edilmişken diğer tarafta 3 -5 maaş almak hak değil. Adalet değil, bunlar kabul edilemez." dedi.

Destici, FOX TV'de Çalar Saat programına katıldı. Destici, "Bir insan vatanı, milleti için çalışıyorum diyorsa aldığı maaşla yetinecek, başka bir yerde gözü olmayacak. İşin doğrusu bu. Tasarruf derken ben vatandaşlarımızdan başlasın demiyorum. Vatandaş yukarıya bakıyor. Vatandaş biz yükü birlikte omuzluyoruz diye görse, beni yönetenler de sade hayat yaşıyor diye görse zaten kanaatkâr davranır" ifadesini kullandı.