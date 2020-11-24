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Cumhur İttifakı'nda son durum ne? Gazeteci Orhan Bursalı canlı yayında anketlere göre oy oranlarını açıkladı

"Son anketlerde AKP'nin oyu %30'lara, MHP'nin oyu %6-7'ye düştü"

24 Kasım 2020 11:42

Gazeteci Orhan Bursalı, dün akşam yayınlanan Yol TV Ana Haber'de son anket sonuçlarını açıkladı. Yol TV Ana Haber'de dün akşam ekonomideki kötü gidişatın Cumhur İttifakı'nın oyunu düşürdüğünü belirten Bursalı, "Son anketlere baktığımızda AKP'nin oyu %30'ları, hatta altını bile gördü, MHP'nin oyu %6-7'ye düştü" dedi. Bursalı AKP'nin oy kaybında MHP'nin de etkili olduğunu belirtti.

Bursalı konuşmasının devamında MHP ve AKP'nin, ekonomik durumun içinden nasıl çıkılacağına ilişkin uygulayacakları politikalar bakımından yollarının ayrışabileceğine dikkat çekti.

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