Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: "Zulüm yapmaya doymuyorlar"

700’üncü haftasından bu yana İçişleri Bakanlığı kararıyla Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelmeleri engellenen Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 800. haftası dolayısıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde bir araya gelerek Galatasaray Meydan’ında yürümek istedi. Halkların Demokratik Partisi(HDP) eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katıldığı Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak ise , polislerin engellemesine tepki göstererek "Zulüm yapmaya doymuyorlar. Keşke terbiyemi bozsam da ağzımı geleni versem, ne olur sanki. Böyle utanmazlara ne desem azdır be" dedi.

25 yıldır kayıp Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, polis tarafından karanfil bırakmak istediği Galatasaray Meydanı’ndan sürüklenerek uzaklaştırıldı. Hanife Yıldız'ı gözaltına alan polis, Maside Ocak ve Yaşar Aktaş'ı gözaltına aldı. Maside Ocak, gözaltına alınmasının ardından Twitter hesabından "Gözaltındayım. Susmayacağım" diye yazdı.

Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ağabeyleri Hüseyin Ocak, Ali Ocak ve İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, kısa bir açıklama yaptı. Ocak ailesi, gözaltında kayıplara karşı mücadelede simgeleşen Galatasaray Meydanı'nda 800. hafta eylemini yapmak için İçişleri Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı'yla görüşme yaptıklarını söyledi. Yapılan görüşmede, ailelerin alana girmesine ve çiçek bırakmasına izin verileceğinin kendilerine iletildiğini söyleyen Yoleri, buna rağmen polislerin çiçek bırakmaya izin vermediğini kaydetti.

Ailelerin alana girmesine izin verilmemesi üzerine HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç'un kardeşi Hasan Karakoç da Galatasaray Meydanı'ndaki barikatın önüne geldi. Buldan ve Sancar, saldırı nedeniyle okunamayan basın açıklamasını okudu. Açıklama sonrasında polis bariyerlerinin önünden alana karanfil attılar.

Hasan Karakoç engellemeyi protesto etti. Karakoç, "Galatasaray Meydanı'ndan da kayıplarımızı aramaktan da faillerden hesap sormaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir güç bizi mücadelemizden vazgeçiremeyecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Hasan Karakoç, konuşmasına devam ederken, polis bir kez daha müdahale etti ve Karakoç'u gözaltına aldı.

Kaynak: Birgün, Evrensel