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Cumartesi Anneleri'nden iktidara: Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz

Cumartesi Anneleri 861. hafta açıklamalarında iktidara seslendi: "Barışçıl toplanma hakkı Anayasa’nın ve uluslararası sözleşmelerin güvencesindedir."

25 Eylül 2021 14:12

Cumartesi Anneleri 700'nci haftadan beri bariyerle kapatılan Galatasaray Meydanı'nın açılması için iktidara çağrıda bulundu.

Bu hafta bariyerler kaldırıldı ancak pazar akşamı yeniden meydanın çevresi bariyerle kapatılınca Cumartesi Anneleri, duruma tepki gösterdi. 861'nci hafta açıklamasında kayıplarının akıbetini sormaya devam eden Cumartesi Anneleri iktidara seslendi. 

"Cezasızlık, bilinçli ve sistemli bir devlet politikası olarak uygulandı"

"Ne kayıplarımızdan ne de Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz" diyen Cumartesi Anneleri bu haftaki açıklamalarında şunları söyledi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgını nedeniyle, basın açıklamamızı sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyoruz. 861 haftadır uluslararası hukukta insanlığa karşı suç olarak tanımlanan gözaltında kaybetme suçuna, bu suçun işlenmesine imkan yaratan cezasızlık politikalarına ve gizlenmeye çalışılan gerçeklere dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü, Türkiye’de yüzlerce insan gözaltında kaybedilmesine rağmen bu suç yok sayıldı ve derin bir suskunlukla karşılandı. Gözaltında kaybetmeler adalet sistemi eliyle cezasız bırakıldı.  Hakikatin açığa çıkartılması ve adaletin sağlanmasına yönelik politikalar hayata geçirilmedi. Aksine AİHM’in de işaret ettiği gibi Türkiye’de cezasızlık, bilinçli ve sistemli bir devlet politikası olarak uygulandı."

"Cumartesi Anneleri Anayasal haklarını kullanamıyor"

Cumartesi Anneleri açıklamalarında şöyle devam etti:

"Biz Galatasaray’a çıktığımızdan beri onlarca iktidar değişti. Ancak iktidarlar değişse de kayıplarımızla ilgili inkar ve cezasızlık siyaseti hiç değişmedi. Çünkü cezasızlık, ihlalin bir devlet politikası olarak uygulanmasının ortaya çıkardığı sonuçtur ve iktidarlar değişse de değişmeyen bir Türkiye gerçeği olarak varlığını sürdürmektedir. Adında “adalet” sözcüğü bulunan son iktidar ise, adalet taleplerini karşılamadığı Cumartesi Anneleri’ne Galatasaray’ı yasakladı ve onları yargılama noktasına geldi. Bu iktidar “evlatlarımız nerede” dedikleri için Cumartesi Anneleri'ni yıldırmak, mahkemelerde süründürmek istiyor. İstanbul’un kalbindeki bir meydanı sırf onlar gelip derdini anlatmasınlar, seslerini duyurmasınlar diye halka kapatıyor. Onların mezar yeri saydıkları Galatasaray Meydanı’nı ağır silahlı polisler, tomalar, gözaltı araçları ve çelik bariyerlerle işgal ediyor. Bu hukuksuzluğa dur demesi gereken yargı makamları hakkı ihlal edileni değil, ihlalcileri koruduğu için ihlalcilerle görüş birliği içinde olduğu için Cumartesi Anneleri Anayasal haklarını kullanamıyor."

Cumartesi AnneleriGalatasaray Meydanıyasak

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