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Cumartesi Anneleri Koronavirüs nedeniyle videolu açıklama yaptı: Bu kararı bize şiddet uygulayan emniyet güçlerinin de salgından etkilenmemesi için aldık

21 Mart 2020 14:30

1995 yılından bu yana her hafta Cumartesi günü toplanan ve faili meçhullerin akıbetini sormak için basın açıklaması yapan Cumartesi Anneleri, Koronavirüs nedeniyle bu kez sosyal medyadan seslendi.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yayınlanan video ile yapılan açıklamada Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele edilirken 'eşitlik' ilkesine vurgu yapıldı. Açıklamada "Sağlık da hukuk ve adalet gibi herkesin hakkıdır, asla ticarileştirilemez" denildi. 

"Devlet egemenlik alanında bulunan herkese ücretsiz, nitelikli ve adil sağlık hizmeti sunmalıdır. Bu devletin anayasal görevidir" denilen açıklamada devlet kurumlarının ve yetkililerin şeffaf davranması gerektiğine de vurgu yapıldı. 

Açıklamada ayrıca  "Bu kararı yaşanan sağlık krizini aşmaya yönelik olarak sağlık örgütlerinin yaptığı uyarılar çerçevesinde aldık. Destekçilerimizin, gazetecilerin ve hatta bizi abluka altına alan, şiddet uygulayan emniyet güçlerinin salgının olası etkilerinden korunmasını amaçladık. Biz sorumluluğumuz yerine getirdik. Şimdi devletten de sosyal devlet olma zorunluluğunu yerine getirmesini talep ediyoruz" denildi

 

 

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