Çukurambar: Türkiye'nin 20 yıllık dönüşümüne ayna tutan semt

Ankara'nın Çukurambar semti, 2000'li yıllara kadar gecekonduların yoğun olarak yer aldığı bir yer iken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra lüks konut ve iş yerlerinin merkezi haline gelerek orta-üst sınıf muhafazakarların tercih ettiği bir semt oldu.

Seçim sonuçlarına göre Çukurambar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük oranda ilk sırada yer alması ile Çukurambar'ın AKP elitinin gözde mekanlarından biri olması ise ilginç bir durum oluşturuyor.

Türkiye'nin son 20 yılda geçirdiği sosyal, kültürel ve siyasi dönüşümlerin aynası konumundaki Çukurambar, mercek altına alındı.

Kaynak: DW Türkçe