Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un merakla beklenen 4. sezonundan bir tanıtım daha yayınlandı. Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu tanıtıma Yamaç'ın, İdris Koçavalı'yı görüp gözyaşlarına hakim olamadığı anlar damga vurdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 4. sezon ikinci fragmanı yayınlandı.

"Babalar akıldan kolay çıkmaz"

Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu yeni sezon tanıtımına Yamaç'ın babası ile ilgili söylediği sözler damga vurdu. Yamaç, "Babalar akıldan kolay çıkmaz. Gözünün içine bakarsın. Beni seviyor mu? Benden memnun mu? Benden razı mı? dersin. Kahramanım dersin çocukken. Düşmanım dersin gençken. Hayatın babanı yendiğin zaman başlar. Daha doğrusu sen öyle sanarsın. Bitti dediğin yerde, onu yendim dediğin yerde hayattan nasıl büyük bir kazık yediğini anlarsın. Babaların günahlarını oğullar çeker. Peki ya oğulların günahlarını kimler çeker?" ifadelerini kullandı.