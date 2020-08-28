T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı

"Peki ya oğulların günahlarını kim çeker?”

28 Ağustos 2020 11:18

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un merakla beklenen 4. sezonundan bir tanıtım daha yayınlandı. Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu tanıtıma Yamaç'ın, İdris Koçavalı'yı görüp gözyaşlarına hakim olamadığı anlar damga vurdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 4. sezon ikinci fragmanı yayınlandı. 

"Babalar akıldan kolay çıkmaz"

Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu yeni sezon tanıtımına Yamaç'ın babası ile ilgili söylediği sözler damga vurdu. Yamaç, "Babalar akıldan kolay çıkmaz. Gözünün içine bakarsın. Beni seviyor mu? Benden memnun mu? Benden razı mı? dersin. Kahramanım dersin çocukken. Düşmanım dersin gençken. Hayatın babanı yendiğin zaman başlar. Daha doğrusu sen öyle sanarsın. Bitti dediğin yerde, onu yendim dediğin yerde hayattan nasıl büyük bir kazık yediğini anlarsın. Babaların günahlarını oğullar çeker. Peki ya oğulların günahlarını kimler çeker?" ifadelerini kullandı.

 

 

ETİKETLER

çukurdiziidris koçovalıbabaoğularas bulut iynemlishow tv

Diğer Videolar

Sahte içkiden hayatını kaybeden babasının yaşadıklarını anlattı

Kocaeli'de 7 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ekim 2020

Mehmet Tezkan: Hukuk adına kara gün... Anayasa Mahkemesi üyeleri ne yapacak?

Tazminatlarını alamadıkları için Ankara'ya yürümek isteyen maden işçileri: 6 aylık çocuğuma biber gazı sıktılar, hakkımızı almadan dönmeyeceğiz bu yoldan

Muhabirin 'sabrı taştı'; sosyal medyaya damga vuran röportaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AB Ülke Raporu | Mehmet Tezkan: Sen iple o zaman,...

Tevfik Göksu: İstanbul siyasal intihalciliğin esiri oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün parayı kaybetti...

Çukur dizisinde kritik ayrılık...

"Koronavirüs'te Ankara ve İstanbul’da roller değişti"...

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi...

HaberTürk yazarı Par: Akşener’in hamlesine Erdoğan ‘Ben bunu nasıl düşünemedim’...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AB Ülke Raporu | Mehmet Tezkan: Sen iple o zaman,...

Tevfik Göksu: İstanbul siyasal intihalciliğin esiri oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24