'Çukur' dizisinin çekildiği mahalleye operasyon

İstanbul Narkotik polisi aralarında Avcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu birçok ilçede 48 uyuşturucu satıcısına yönelik olarak eşzamanlı operasyon yaptı. Ünlü televizyon dizisinin çekildiği 'Çukur Mahallesi'nin de operasyon yapılan semtlerden biri olması dikkat çekti. Dün akşam saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Özel harekât timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel bir televizyon kanalında yayınlan Çukur isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı mahalle de operasyon yapılan semtlerden biri. Suikast tabancası buldular Sabah'ın haberine göre; Narkotik polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokak'tı. 3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda bir tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.