Çukur dizisinde ‘Ömer Hayyam' sansürü

Çukur dizisinde Mehmet Güreli'nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez' şarkısında ‘şarap' sözü sansürlendi.
Son dönemin popüler dizilerinden Çukur'daki sözleri Ömer Hayyam'a ait ve Mehmet Güreli'nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez' şarkısının şarap bölümü sansürlendi. BirGün'ün haberine göre, 23'üncü bölümü dün akşam Show TV'de ekrana geldi. Yeni bölümün bir sahnesinde kullanılan ‘Kimse Bilmez' şarkısının ‘Gül rengi şarap' bölümündeki ‘şarap' kelimesi sansürlendi.
Şiiri Ömer Hayyam'a ait olan şarkının sözleri şöyle:
“Bulut geçti
Gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle günde
Seher yeli eser
Yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
Bu yıldızlı gökler
Ne zaman başladı dönmeye
Kimse bilmez.”
Öpüşme sahnesi nedeniye ceza almıştı
Dizideki bir öpüşme sahnesi nedeniyle daha önce RTÜK ceza kesmişti. RTÜK'ten gelen ceza üzerine Çukur, yeni bölümde RTÜK'e gönderme yapmıştı. Dizideki Sena, Yamaç'a "Seni öpemem ceza keserler" demişti.