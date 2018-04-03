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Çukur dizisinde ‘Ömer Hayyam' sansürü

03 Nisan 2018 12:43

Çukur dizisinde Mehmet Güreli'nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez' şarkısında ‘şarap' sözü sansürlendi. Son dönemin popüler dizilerinden Çukur'daki sözleri Ömer Hayyam'a ait ve Mehmet Güreli'nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez' şarkısının şarap bölümü sansürlendi. BirGün'ün haberine göre, 23'üncü bölümü dün akşam Show TV'de ekrana geldi. Yeni bölümün bir sahnesinde kullanılan ‘Kimse Bilmez' şarkısının ‘Gül rengi şarap' bölümündeki ‘şarap' kelimesi sansürlendi. Şiiri Ömer Hayyam'a ait olan şarkının sözleri şöyle: “Bulut geçti Gözyaşları kaldı çimende Gül rengi şarap İçilmez mi böyle günde Seher yeli eser Yırtar eteğini gülün Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün Bu yıldızlı gökler Ne zaman başladı dönmeye Kimse bilmez.” Öpüşme sahnesi nedeniye ceza almıştı Dizideki bir öpüşme sahnesi nedeniyle daha önce RTÜK ceza kesmişti. RTÜK'ten gelen ceza üzerine Çukur, yeni bölümde RTÜK'e gönderme yapmıştı. Dizideki Sena, Yamaç'a "Seni öpemem ceza keserler" demişti.

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