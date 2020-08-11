Çukur'dan gülümseten kamera arkası görüntüleri...

Her sezon sonunda bir gelenek haline gelen ve dizinin takipçileri tarafından uzun zamandır beklenen kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Videoda, 3. sezon boyunca oyuncular ve ekibin set arkasında yaşadığı eğlenceli, komik ve zaman zaman da aksiyon dolu anları yer aldı.

'Çukur'un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV'de ekranlara gelecek