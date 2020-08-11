Çukur'dan gülümseten kamera arkası görüntüleri...

11 Ağustos 2020 17:29
Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi 'Çukur'un 4. sezonu şimdiden büyük merakla bekleniyor. Sete çıkmaya hazırlanan dizinin her sezon sonunda gelenek haline gelen kamera arkası videosu hayranlarıyla paylaşıldı.
Her sezon sonunda bir gelenek haline gelen ve dizinin takipçileri tarafından uzun zamandır beklenen kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Videoda, 3. sezon boyunca oyuncular ve ekibin set arkasında yaşadığı eğlenceli, komik ve zaman zaman da aksiyon dolu anları yer aldı.
'Çukur'un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV'de ekranlara gelecek
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