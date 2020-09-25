Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı; Yamaç'ın değişimi şaşırttı

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Cengiz Erdenet'in Yamaç'a bundan böyle beni de koruyorsun demesi dikkat çekerken, "Yamaç ve Cengiz neden yan yana?" sorusunu akıllara getiriyor. Vartolu, Yamaç'a hesap sorarken, Yamaç'ın "Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım!" duyuluyor. Yamaç'ın Erdenet'lerin yanına geçtiğini duyan Cumali'nin vereceği tepki merakla bekleniyor.

Çukur'da neler oldu?

Yamaç, Çukur'dan ayrılırken ailede ona tek destek olan kişi Vartolu önüne çıktı. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı yanına çekebilmek için yeni yollar denemeye devam etti. Efsun'un evinde gözlerini açan Yamaç karşısında Cengiz Erdenet'i görünce şok oldu. Efsun'un bu hareketi Yamaç'ı sinirlendirirken, olayın gerçeği aslında başkaydı. Yamaç vurulduğunda Cengiz Erdenet, Efsun'u köşeye sıkıştırarak Yamaç hakkında bilgiler öğrendi.

Azer ve Karaca evlendi

Karaca en mutlu gününde hayatının acı haberlerinden birini aldı. Karaca ve Azer'in düğününe gelen Sultan, Karaca'ya Azer'in elinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyledi. Sevdiği kişiyle evlenmek üzere olan Karaca duyduğu bu acı haberle yıkıldı. Nikah masasına oturan Azer ve Karaca evlendi. Azer, sevdiği kadınla evlendiği için mutlu olsa da gecenin sonunda onu hiç istemediği bir yüzleşme bekliyordu. Aşkı ve ailesi arasında kalan Karaca'nın vereceği karar şimdiden merak konusu oldu.

Oyuncu kadrosu

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi isimler yer alıyor.