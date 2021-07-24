T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

24 Temmuz 2021 15:11

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde "Bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının yıl dönümüne yönelik bir video paylaşıldı.

Vatandaşların yeniden açılışı yorumladıkları videoya Erdoğan "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" notunu düştü. 

erdoğanayasofyacamiayasofya camii24 temmuz

Diğer Videolar

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Eylül 2021

Aşı karşıtları Maltepe'de miting düzenledi, Abdurrahman Dilipak talepleri sıraladı: DSÖ'nün Türkiye'deki imtiyazlı ofisi kapatılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da, Amerika'da sefalet diz boyu ama bu millet böyle bir konuma düşmedi

Sokak röportajında "Şimdiki gençlik hiçbir şey bilmiyor" dedi, yoldan geçen gençler isyan edip cüzdanlarını gösterdi

İBB Başkanı İmamoğlu'dan bağış hesaplarının bloke edilmesine tepki: Kul hakkı yiyorlar, hesap veremeyecekler

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24