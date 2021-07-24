Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde "Bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının yıl dönümüne yönelik bir video paylaşıldı.

Vatandaşların yeniden açılışı yorumladıkları videoya Erdoğan "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" notunu düştü.