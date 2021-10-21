T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cübbeli: Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm

21 Ekim 2021 08:26

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm" diye konuştu. 

Ahmet Mahmut Ünlü, seçme ve seçilme yaşının 40 yaşının üstüne çıkarılması gerektiğini savundu. Gençlere seçme hakkı bile verilmemesi gerektiğini söyleyen Ünlü, "Ne seçilmesi ya, seçme hakkı bile verme 40'a kadar. Yaşasın görsün hayatın zorluklarını" dedi. 

Ünlü'nün konuşması şöyle:

"Benim elimde olsa seçme seçilme hakkını da 40 yaşından sonraya veririm. Hiç hayatta tecrübe görmemiş, Z kuşağı, Y kuşağı... Ne seçilmesi ya, seçme hakkı bile verme 40'a kadar. Yaşasın görsün hayatın zorluklarını. Çoluk çocuğa karışsın, mükellef olsun. Dünyanın kaç bucak olduğunu görsün. Sonra başına adam seçerken öyle karizmayla marizmayla olmaz. Allah günahsız kullarına 40 yaşından önce peygamberlik vermiyor, biz başımıza adam seçeceğiz."

ahmet mahmut ünlücübbeli ahmet hocaismailağaseçme seçilme

Diğer Videolar

Bir anda su yüzeyinde beliren devasa caretta caretta kıyıya çıkarıldı

AKP'de bir 'pudra şekeri' skandalı daha: AKP ilçe başkanı Kılıç olduğu iddia edilen kişinin görüntüleri yayınlandı

HDP’li kadın milletvekillerinden Garibe Gezer açıklaması: İntihar olduğu konusunda ikna değiliz

Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler: Polisin attığı gaz fişeğiyle bir kişi ayağından vuruluyor, kafasından vurulan bir kadın ambulansa taşınıyor

Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

Kars’taki Halk Emek büfelerinde yaklaşık 10 bin ekmek yarım saat içinde tükendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24