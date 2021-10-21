Cübbeli: Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm" diye konuştu.

Ahmet Mahmut Ünlü, seçme ve seçilme yaşının 40 yaşının üstüne çıkarılması gerektiğini savundu. Gençlere seçme hakkı bile verilmemesi gerektiğini söyleyen Ünlü, "Ne seçilmesi ya, seçme hakkı bile verme 40'a kadar. Yaşasın görsün hayatın zorluklarını" dedi.

Ünlü'nün konuşması şöyle:

"Benim elimde olsa seçme seçilme hakkını da 40 yaşından sonraya veririm. Hiç hayatta tecrübe görmemiş, Z kuşağı, Y kuşağı... Ne seçilmesi ya, seçme hakkı bile verme 40'a kadar. Yaşasın görsün hayatın zorluklarını. Çoluk çocuğa karışsın, mükellef olsun. Dünyanın kaç bucak olduğunu görsün. Sonra başına adam seçerken öyle karizmayla marizmayla olmaz. Allah günahsız kullarına 40 yaşından önce peygamberlik vermiyor, biz başımıza adam seçeceğiz."