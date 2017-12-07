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Cübbeli Ahmet'ten Gökçek'e: Ölmeden önce Allah ona tövbe etmeyi nasip eylesin...

07 Aralık 2017 13:50

Cübbeli Ahmet istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ve projeleri ile ilgili eleştiride bulundu. OdaTv'nin haberine göre, Cübbeli Ahmet, Melih Gökçek'in Ankara'da yaptırdığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kaldırılan dinazorlar için, “Bugün dinazorlar kaldırılıyorsa bir rahmet gelecek ya, Ankara’ya bereket gelecek inşallah" dedi. Cübbeli, "Parkın içini dinazor doldurmuş. Masraf 30 milyon… 30 tirlyon eski parayla, 30 trilyonla Ankara’da aç kalmaz ya. Ne işimiz var bizim dinazor heykeliyle” diye sordu. Cübbeli Gökçek için, “Halbuki ona Allah dostları ne dediler; her mahallede Kuran okuyan bir medrese, Kuran yeri aç dedi ona Efendi Hazretleri. Her parka 400 tane dinazor koy demedi yani. Ama arkadaşlar laf dinlemiyorlar. Laf dinlemeyenler belalarını buluyorlar. Allah ölmeden tövbe nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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