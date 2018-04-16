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Cübbeli Ahmet'ten "penis duası" açıklaması: Bunlar benim sözlerim değil

16 Nisan 2018 16:34

Cübbeli Ahmet “Şifa Ayetleri kitabıyla ilgili Namık Kemal Zeybek gibi aleyhime konuşanlara uzun uzun cevaplar verdim. Ancak diyeceğim şudur ki, Şifa Ayetleri kitabında ele aldığım bütün konular, tercümedir. Bunların hiçbiri benim kafamdan uydurduğum kurguladığım şeyler değildir” demişti. Cübbeli Ahmet, bu sözlerinin ardından bir video daha yayınladı. Videoda, alıntı yaptığını savunan ve daha önce söylediklerinin kendisine ait olmadığını tekrarlayan Ahmet Mahmut Ünlü, “Bunlar benim sözlerim değil hiçbiri” dedi. Cübbeli Ahmet o sözlerin Fadıl el Haseni'ye ait olan aktarımlar olduğunu belirtti. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İsmailağa Cemaati'nin yayınevi Tuana Basın Yayın'dan çıkan “Şifa Ayetleri” isimli kitabı tartışma yarattı. Cübbeli Ahmet kitabında insan bedeninin penis dahil her organını iyileştirmek için bir ayetin olduğunu ileri sürmüştü.

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