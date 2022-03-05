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Cübbeli Ahmet'ten CNNTürk ve Ahmet Hakan'a, Bartholomeos tepkisi

"Onu duâsı makbûl iyi bir adammış gibi gösteren CNN’in gizli ajandasında ne var"

05 Mart 2022 08:48

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'ün, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında görüşlerini almak için İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile röportaj yapılmasına tepki gösterdi.

Bartholomeos, CNN TÜRK'ten Serdar Korucu'ya konuştu. Bartholomeos, röportajda savaştan duyduğu üzüntüyü belirterek, "Bütün dünya Rusya'nın aleyhinde. Yeni bir soğuk savaş dönemine giriyoruz. Rusya ile Batı dünyası arasındaki mesafe gittikçe büyüyor" diye konuştu. CNNTürk'ün bu röportajına tepki gösteren Cübbeli Ahmet, eleştirilerini Youtube kanalında dile getirdi.

Twitter hesabından konuşmasını paylaşan Cübbeli Ahmet, "Ukrayna savaşı için Bartholomeos ile röportaj yapan ve onu duâsı makbûl iyi bir adammış gibi gösteren CNN’in gizli ajandasında ne var" notunu düştü.

 

Cübbeli AhmetCNNTürkRuya-Ukrayna savaşıAhmet Mahmut ÜnlüBartholomeosRum Patriği

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