Cübbeli Ahmet’ten ateist veya deist olan gençlerin ailelerine tepki: Solcudur, komünisttir, kemalisttir sanıyorduk, yüzde 70 namazlı, abdestliymiş

Kamuoyunda ”Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, imam hatip liselerindeki deizm ve ateizm oranlarına dikkat çekerek gençlerin ailelerine tepki gösterdi. Ünlü, ”Solcudur, komünisttir, kemalisttir bu aileler sanıyorduk, yüzde 70 namazlı, abdestliymiş” ifadelerini kullandı.

Ünlü, Youtube hesabından yayınladığı bir videoda gençler arasında artış gösteren “ateizm” ve “deizme” değindi.

Cübbeli Ahmet ”Biz diyoruz ki efendim; solcudur, komünisttir, Kemalisttir bilmem ne bu aileler böyle olur zannediyorduk. Adamlar 400 bin kişinin çetelesini tutmuş aileleriyle konuşuyorlar, yüzde 70 namazlı abdestli, burada bir yanlış yok mu? Hacı hoca takımının çocuk yönetiminde, eğitiminde yanlışı yok mu?” ifadelerini kullandı.