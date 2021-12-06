"Cübbeli Ahmet'in viral olan remixine yeni bir yorum da Murat Dalkılıç'tan geldi

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir konuşmasından uyarlanan ve viral olan remixini yönetmen Ezel Akay ve sanatçı Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi ekibinden sonra sanatçı Murat Dalkılıç da seslendirdi.

Cübbeli Ahmet'in “Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni. Manyak manyak işler” sözlerinden uyarlanan remix videolar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Dalkılıç'ın, Cübbeli Ahmet'in sözlerine yeni bir yorum kattığı videosu sosyal medyanın en paylaşılan videoları arasında yer aldı.