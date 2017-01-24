Cübbeli Ahmet Hoca: Yemekten sonra ellerinizi yalayın, doyum hissi verir

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir programda Hadis-i Şerif'ten ayetler okuyarak, "Yemekten sonra ellerinizi yalayın, doyum hissi verir" dedi. "Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor 'Ellerle şerefli kılındık, buyuraraktan kaşıkları reddetmiş' diyor" ifadesini kullanan Cübbeli Ahmet Hoca, "Hatta 'Ya yalasın, ya yalatırsın' diyor fakat yalattırma sünnet diye adama elini uzatsan vay görgüsüz, kültürsüz, seviyesiz der onun için böyle sünnetleri aramızda yapalım" diye konuştu.