'Cübbeli Ahmet Hoca'nın' katıldığı cenazeye pandemi tedbirleri işlemedi

Koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze törenlerine getirilen 30 kişi sınırlaması, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de katıldığı cenaze töreninde göz ardı edildi.

Nakşibendi geleneğinden Erenköy Cemaati tarikatına mensup Hikmet Tuzkaya, Koronavirüs nedeniyle Hayatını kaybetti. Cenaze töreni esnasında Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Çok sayıda insanın cenaze namazı için bir araya geldiği uğurlamada, onlarca insan da bir grup da polis barikatının arkasından cenaze namazı kıldı.

Ayrıca cenazeye, daha önce organize suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker de çelenk gönderdi.