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Cübbeli Ahmet Hoca, Nihat Hatipoğlu'nu tiye aldı: Ver arkadan müziği, ver gazı ver!

23 Şubat 2015 14:44

Cübbeli Ahmet Hoca isim vermeden televizyondaki dini programları eleştirdi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Peygamberi çok sevelim, siz de ağlayın falan. Arkadan da ver müziği, ver gazı ver" sözleri akıllara Nihat Hatipoğlu'nun programını getirdi. Cübbeli Ahmet Hoca, isim vermeden Nihat Hatipoğlu 'nun televizyon programlarıyla dalga geçti. 'Ehli sünnetin Şiilik tehlikesi altında olduğunu' söylediği sohbetinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın eleştirilerinden Nihat Hatipoğlu da nasibini aldı. Cübbeli Ahmet Hoca, Hatipoğlu'nun televizyon programlarını eleştirdi.

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