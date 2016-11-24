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Cübbeli Ahmet Hoca: Millet de zannediyor ki İzmir'i bilmem kim kurtardı

24 Kasım 2016 14:49

Cübbeli Ahmet, İzmir'in kurtuluşuna dair tepki çekecek bir açıklama yaptı. Cübbeli "Millet zannediyor ki, bilmem kim kurtardı ne bilmem kim kurtardı tefriciyyeyle kurtuldu" dedi. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yeni yayımladığı 'sohbet'inde İzmir'in işgalden kurtuluşuna dair çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, Atatürk'ü 'bilmem kim' olarak andı ve "Millet zannediyor ki bilmem kim kurtardı ne bilmem kim kurtardı tefriciyyeyle kurtuldu" dedi. Cübbeli ‘sohbet’inde şu ifadeleri kullandı: “Geçmiş kitaplarda İzmir Yunan işgalinden tefriciyyeyle kurtulmuş kaynak verdim. Millet de zannediyor ki bilmem kim kurtardı… Ne bilmem kim kurtardı tefriciyyeyle kurtuldu. Bundan sonra tefriciyye ateş gibidir. Yangını yaktın, anında... Tefriciyye okundu o işin olmaması mümkün değil. Demek ki Suriye'nin kurtulmasına bir tefriciyye tutturamadık demektir. O kadar mübarek insan var diyoruz ama bu Suriye'de ne oldu, düzelmiyor? Irak öyle ehli sünnet bitti bitiyor ya... Bir tefriciyyeyi doğru dürüst yapamadık inşallah yapacağız.”

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Cübbeli Ahmet HocaİzmirkurtardıMustafa Kemal Atatürk

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