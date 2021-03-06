'Cübbeli Ahmet Hoca' "Kripto paralar caiz mi?" sorusunu yanıtladı

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Kayıt Dışı' programına konuk olan , kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilenen Ahmet Mahmut Ünlü, "Kripto paralar caiz mi?" sorusunu yanıtladı.

"Kripto paralara 'Günahtır, bunlar para değildir, bunların değeri yoktur' şeklinde bir yorum yapamayız" diyen Ünlü, kripto paraların arkasında bir devlet olmadığı için insanların hakkını nerede arayacağını bilmediğini söyleyerek "Karşında böyle bir müessese olmadığı için biz fıkıh yönden caiz değildir diyoruz" dedi.