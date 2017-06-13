Cübbeli Ahmet Hoca: Kıdem tazminatı caiz değil!

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Beyaz TV’de katıldığı bir programda kıdem tazminatının “caiz” olmadığını söyledi. Programda, “İşten çıkarılınca kıdem tazminatı almak caiz midir?” şeklindeki soru üzerine Ahmet Mahmut Ünlü, “Caiz değil. Çünkü, kıdem tazminatı hakkı değil, maaşını almış. Kendi çıksa alamıyor, adam çıkarırsa alıyor. Hakkı olsa kendi çıksa da alması lazım. Demek ki hakkı değil” diye konuştu. Programın videosunu CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabından paylaştı. Erdem, “Ülkenin sürüklendiği yer bu. Şu an iktidarda olan zihniyet bu. Bu akıl tutulmasının yarattığı derin travmanın hedefinde kim var? İşçiler…” ifadelerini kullandı.