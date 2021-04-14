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'Cübbeli Ahmet Hoca'dan düğün eleştirilerine yanıt: Düğünü ben yapmadım, erkek tarafı yaptı

"Herkesin kandırıldım deme hakkı var"

14 Nisan 2021 09:50

Pandemi koşulları altında düğünlerde kısıtlama sürerken, kızının düğünü ile eleştirilere konu olan 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, "Düğünü ben yapmadım, erkek tarafı yaptı. Onlar ısrarcı olunca itiraz edemedim" dedi. Ünlü, düğün salonunun verdiği bilgileri paylaşarak "Herkesin kandırıldım deme hakkı var" diye konuştu. 
 
'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Ünlü, kızının düğünüyle ilgili yapılan eleştirilere cevap vererek, "Düğünü ben yapmadım, erkek tarafı yaptı. İzin alındı dediler. Herkesin kandırılma payları var, herkes ben kandırıldım diyebilir" dedi.

Ünlü konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Düğünü erkek tarafı yapıyor. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı. İzinler alınmış. Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu? Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda."

Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızının düğününden sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekmişti. 

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