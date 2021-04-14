'Cübbeli Ahmet Hoca'dan düğün eleştirilerine yanıt: Düğünü ben yapmadım, erkek tarafı yaptı

Pandemi koşulları altında düğünlerde kısıtlama sürerken, kızının düğünü ile eleştirilere konu olan 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, "Düğünü ben yapmadım, erkek tarafı yaptı. Onlar ısrarcı olunca itiraz edemedim" dedi. Ünlü, düğün salonunun verdiği bilgileri paylaşarak "Herkesin kandırıldım deme hakkı var" diye konuştu.

'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Ünlü, kızının düğünüyle ilgili yapılan eleştirilere cevap vererek, "Düğünü ben yapmadım, erkek tarafı yaptı. İzin alındı dediler. Herkesin kandırılma payları var, herkes ben kandırıldım diyebilir" dedi.