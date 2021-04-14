'Cübbeli Ahmet Hoca'dan düğün eleştirilerine yanıt: Düğünü ben yapmadım, erkek tarafı yaptı

14 Nisan 2021 09:50
Ünlü konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Düğünü erkek tarafı yapıyor. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı. İzinler alınmış. Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu? Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda."
Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızının düğününden sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekmişti.
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