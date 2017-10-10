Cübbeli Ahmet: HDP’ye oy verenlerin yüzde doksanı namaz kılıyor, bizim oralarda namaz-abdest oranı sıfır

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Namaz abdest oranı en yoğun yer Güneydoğu'dur. Ben Karadenizliyim, ama namaz abdest oranı sıfıra yakın bizim oralarda" dedi. Odatv'de yer alan habere göre Cübbeli, Doğu'da ve Güneydoğu'da ezan okunduğu anda camilerin Cuma namazındaki gibi tıklım tıklım olduğunu ifade ederken, Fatih'te ise camilerin bomboş olduğunu belirtti. "HDP'ye rey verenlerin yüzde 90'ı namaz kılıyor" diyen Cübbeli, Karadeniz'de namaz kılma oranının sıfıra yakın olduğuna değinirken, "Namaz abdest oranı en yoğun yer Güneydoğu'dur. Ben Karadenizliyim, ama namaz abdest oranı sıfıra yakın bizim oralarda. Doğruyu konuşuyorum. Doğu, Güneydoğu benim canım ciğerim ya, namaza cemaate gidenin ben elini ayağını öperim ya" şeklinde konuştu.