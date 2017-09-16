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Cübbeli Ahmet: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı!

16 Eylül 2017 18:22

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, rüyasında Meclis'in savaş kararı alındığını gördüğünü vaazında anlattı. Ünlü vaazını "gördüğüm rüyaya göre Mecliste savaş kararı alındı vatanımız için hayırlısı nasip olsun" diyerek videosunu anlattı. Ünlü, savaş kararının Kuzey Irak'ta Barzani yönetiminin referandum kararına karşı alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı programda 27 Eylül'de yapılması gereken MGK toplantısının referandum kararı sonrasında 22'sine çekildiğini belirterek, “Barzani nihai kararımızı 22 Eylül'deki MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından çok açık, net görecek” demişti. İşte Cübbeli'nin mesajı ve açıklamaları:

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Cübbeli Ahmet: Gördüğüm rüyaya göre savaş çıkacak!

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