Cübbeli Ahmet, 'cennete gideceğini' açıkladı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbetinde, bir hocasının rüyasında kendisinin cennete gideceğini 'müjdelediğini' açıkladı ve "Bu nedir, müjdedir. Bunu benim duymam da müjdedir" dedi. Odatv'nin haberine göre Ünlü sohbetinde, bir hocasının uykusunda kendisini gördüğünü anlattı. Ünlü, hocasının uykusundan 3 kez “Cübbeli cennetliktir” diyerek bağırıp uyandığını söyledi. Ünlü'nün ifadeleri şöyle: "Benim bir hocam var, ismini vermeyeyim. Ben hapse girince gidip anlatmışlar bir şeyler. Bir 'acaba' demiş. Uzandım diyor. Birisi geldi, dikildi başıma diyor. Uyku ile uyanıklık arasında. 3 kez 'Cübbeli cennetliktir' diye bir bağırdı, ben de ayıldım diyor. Bu nedir? Müjdedir. Bunu benim duymam da müjdedir. Dünyadaki müjde rüyadır."