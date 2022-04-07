Cübbeli Ahmet: "Bir vakit namazın farzını kaçırmak, zina yapmaktan da büyük günahtır adam öldürmekten de" diyor ulema ittifak ile

Cübbeli Ahmet olarak kamuoyunda tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube üzerinden yaptığı 'İftar Sohbetleri' yayınında namaz kılmayan kişilerin zekatının ve orucunun kabul olmayacağını söyledi. Cübbeli Ahmet '"Bir vakit namazın farzını kaçırmak zina yapmaktan daha büyük günahtır, adam öldürmekten de büyük günahtır. Şirklikten sonra namazın terkinden azam günah yoktur' diyor ulema ittifak ile" dedi.

Ünlü şu ifadeleri kullandı:

“Haramlardan sakınmak deyince sen zannetme ki içkim kumarım yok, zinam yok, eş cinsel değilim, lezbiyen değilim falan filan… Beş vakit namazın farzını kılıyor musun? 'Kılmıyorum.' 'Bir vakit namazın farzını kaçırmak zina yapmaktan daha büyük günahtır, adam öldürmekten de büyük günahtır. Şirklikten sonra namazın terkinden azam günah yoktur' diyor ulema ittifak ile. Namaz kılmayanın zekatı da orucu da kabul olmaz. Ama şimdi sen diyorsan ben namaz kılmıyor isem oruç da mı tutmayayım? Ben onu mu dedim sana şimdi. Madem oruç tutuyorsun namaza da başla demek istiyorum. Orucu da bırak mı dedik.”