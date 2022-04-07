T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cübbeli Ahmet: "Bir vakit namazın farzını kaçırmak, zina yapmaktan da büyük günahtır adam öldürmekten de" diyor ulema ittifak ile

"Namaz kılmayanın zekatı da orucu da kabul olmaz"

07 Nisan 2022 20:51

Cübbeli Ahmet olarak kamuoyunda tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube üzerinden yaptığı 'İftar Sohbetleri' yayınında namaz kılmayan kişilerin zekatının ve orucunun kabul olmayacağını söyledi. Cübbeli Ahmet '"Bir vakit namazın farzını kaçırmak zina yapmaktan daha büyük günahtır, adam öldürmekten de büyük günahtır. Şirklikten sonra namazın terkinden azam günah yoktur' diyor ulema ittifak ile" dedi. 

Ünlü şu ifadeleri kullandı:

“Haramlardan sakınmak deyince sen zannetme ki içkim kumarım yok, zinam yok, eş cinsel değilim, lezbiyen değilim falan filan… Beş vakit namazın farzını kılıyor musun? 'Kılmıyorum.' 'Bir vakit namazın farzını kaçırmak zina yapmaktan daha büyük günahtır, adam öldürmekten de büyük günahtır. Şirklikten sonra namazın terkinden azam günah yoktur' diyor ulema ittifak ile. Namaz kılmayanın zekatı da orucu da kabul olmaz. Ama şimdi sen diyorsan ben namaz kılmıyor isem oruç da mı tutmayayım? Ben onu mu dedim sana şimdi. Madem oruç tutuyorsun namaza da başla demek istiyorum. Orucu da bırak mı dedik.”

oruçnamazcübbeli ahmetzekat

Diğer Videolar

Kudüs’te "Bayrak Yürüyüşü" gerginliği: 18 gözaltı

CHP'li Özkan: Ya erken seçim yapın sorunu biz çözelim ya da ülkeyi müsilajla mücadele etmek zorunda bırakmayın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Hekimler ve sağlık çalışanları, ‘Beyaz Miting’de buluştu: "Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin"

'Uçan adam' Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı

Irak’ta patlama: 1 ölü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24