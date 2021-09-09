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Cristiano Ronaldo yeniden Old Trafford'da

O anlar Manchester United'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı

09 Eylül 2021 20:12

İngiliz devi Manchester United'ın sosyal medya hesabından Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl aranın ardından Old Trafford stadının çimlerine bastığı anlar paylaşıldı. 

United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz devi, Ronaldo için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 

12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United forması giyecek Ronaldo ise "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Cuma günü kulüp tarafından yapılan anonsun ardından aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Old Trafford'da yeniden oynamak ve seyircilerin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçların ardından takıma katılacağım. Umarım çok başarılı bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. 

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