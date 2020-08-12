Covid-19 virüsü enjekte edilen atlar antikor üretti:"Bu ülkemiz ve dünya için ilk"

Adıyaman’da atlara enjekte edilen cansız Covid-19 virüslerinden, 45 gün sonra antikor üretildi.

‘Covidsera’ ismi verilen antiserum çalışması dünya’da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Atların virüsü 45 gün sonra antikora çevirmesinin ardından hayvanlar üzerinde test aşamasına gelindi.

TÜBİTAK destekli proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut öncülüğünde, 13 kişilik ekip, laboratuvarda Covid-19 serumu (Covidsera) çalışması başlattı. 1 Nisan tarihinde başlatılan çalışmalar ile hastalardan alınan cansız Covid-19 virüsleri inaktive edildikten sonra atlara enjekte edildi. Atlar 45 günün sonunda bu virüslerden antikor üretti.

"Dünya’da bitmiş bu aşamaya gelmiş bu şekilde bir çalışma yok" diyen Prof. Dr. Mehmet Turgut, yaptıkları çalışmanın detaylarını anlattı.