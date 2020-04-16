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'Covid-19' ve 'şiddet' nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar için 17 Nisan'da saygı duruşu çağrısı!

16 Nisan 2020 14:31

Sağlık çalışanına karşı işlenen bazı şuçlarda cezaları yarı oranında artıracak olan 'Sağlıkta şiddet' düzenlemesinin Meclis'ten geçti. Sağlık Meslek Örgütleri de 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yarın Covid-19 ve şiddet nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar için tüm sağlık kuruluşlarındaki sağlıkçılara 1 dakikalık saygı duruşunda bulunma çağrısı yaptı. 

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu da Twitter hesabından, konuyla ilgili bir video paylaştı ve paylaşıma "Dr. Ersin Arslan'ı yitirdiğimiz ve "Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü" olarak ilan edilen 17 Nisan Cuma saat:12.30'da her sağlık kurumunda bütün sağlık çalışanları ile birlikte 1 dk. saygı duruşundayız!" notunu düştü. 

Videoda 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın yakınlarının ifadelerine yer veriliyor. 

 

Çerkezoğlu'nun "Sağlıkta şiddette ve Covıd-19 salgınında yitirdiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarının değerli anısına saygıyla" notuyla paylaştığı diğer bir videoda da aynı çağrı yinelendi.

Videoda duyulan rap şarkıda sağlık çalışanlarına şiddet uygulanması eleştirilirken, sağlık çalışanlarını önemi de hatırlatıldı.  

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